Минобороны РФ заявило о перехвате 48 украинских дронов Минобороны РФ: ПВО за три часа сбила 48 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над акваторией Черного моря, 11 БПЛА над территорией Ростовской области, семь БПЛА над территорией Республики Крым, пять БПЛА над территорией Саратовской области, — сказано в заявлении.

Кроме того, три дрона ликвидировано над акваторией Азовского моря, по два над территориями Белгородской и Курской областей, а даже над Краснодарским краем. Еще один БПЛА сбит на подлете к Воронежу, отмечено в сообщении МО РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали Белгородский и Грайворонский округа. По его информации, в результате действий ВСУ ранения получили три местных жителя.

Прежде сообщалось, что украинские операторы дронов целенаправленно убили мирного жителя Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла в селе Головчино Грайворонского округа.