Путин пообещал дать кабмину проработать один вопрос со сбытом газа Путин поручит кабмину изучить переориентацию с ЕС на более выгодные рынки газа

Правительству России будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки, пообещал президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным. По его словам, пока такого решения нет, но «мысли» появились.

Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос, — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через «Турецкий поток». Всего было поставлено 1,73 млрд кубометров против 1,57 млрд годом ранее. Ежесуточные показатели оставались на уровне декабря прошлого года.

Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что европейская промышленность навсегда потеряла конкурентоспособность из-за полного отказа ЕС от российского газа. По его мнению, это решение окончательно подорвало экономику региона.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновники Евросоюза, игнорируя позицию Венгрии и Словакии по вопросу поставок энергоресурсов из России, хотят полностью утопить ЕС. По ее словам, конфронтация с Россией евробюрократам оказалась важнее интересов стран — участниц объединения.