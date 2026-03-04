Минпромторг обновил список автомобилей для такси UMO 5, «Москвич» М70 и М90 вошли в обновленный перечень авто для такси в России

Минпромторг обновил перечень автомобилей для такси, соответствующих требованиям локализации в России, сообщили в пресс-службе ведомства. В список вошли новые модели «Москвича» M79, M90, UMO и Sollers.

На данный момент под потребности отрасли и сформированные разработчиками законопроекта критерии подходят следующие модели: бренд Lada, модели — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend; бренд Sollers, модели — SP7, SF1; бренд Evolute, модели — i-Joy, i-Sky, i-Space; бренд Voyah, модели — Free, Dream, Passion; бренд «Москвич», модели — 3, 3е, 6, 8, М70, М90; бренд UMO, модель — 5, — сказано в сообщении.

При этом из перечня были исключены автомобили УАЗ «Патриот» и «Хантер», а также модели Evolute I-Pro и i-Jet. В настоящее время ведется работа по включению в список моделей Haval, соответствующий акт уже внесен в правительство, добавили в ведомстве.

Ранее председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов заявил: в России возникнут сложности с локализацией такси, поскольку в отечественном сегменте до сих пор нет легкового автомобиля для коммерческих целей. По его словам, никто не понимает, зачем нужно введение такой меры.