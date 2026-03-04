Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 21:38

Обломки дрона упали на четыре дома в Анапе

Обломки сбитых БПЛА обнаружены на территории четырех домов в Анапе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В анапском селе Супсех обломки беспилотника упали на территорию четырех частных домов, сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Информации о пострадавших не поступало.

Обломки БПЛА обнаружили на территории четырех частных домов в анапском селе Супсех. <...> В одном случае поврежден забор, в остальных — незначительно облицовка дома, ступеньки, водосток и стеклопакет, — сказано в сообщении.

Ранее обломки беспилотников были обнаружены на территории трех санаториев в селе Кабардинка под Геленджиком. В двух учреждениях туристы отсутствовали, а из третьего гостей временно эвакуировали в укрытие на период отражения атаки. Пострадавших и разрушений нет.

До этого губернатор Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о повреждении 61 частного и 41 многоквартирного дома в результате атаки украинских беспилотников, при этом ранения получили семь горожан. Наиболее сложная обстановка сложилась в Восточном районе, где падение обломков дронов вызвало возгорания в трех частных домовладениях.

Кроме того, губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке украинских беспилотников на город Кирово-Чепецк. По словам главы региона, жертв и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

Анапа
БПЛА
обломки
повреждения
