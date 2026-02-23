Погибшая в Анапе блогерша предсказала свою смерть в день рождения Блогерша Криворучко из Анапы незадолго до смерти рассуждала о загробной жизни

Блогерша Александра Криворучко, которая погибла в ДТП в Анапе, предчувствовала трагедию за полтора месяца, пишет aif.ru. Подписчики сочли пророческим один из ее постов, где девушка рассуждала о загробной жизни. Знакомые и друзья также вспомнили, что женщина не боялась смерти, поскольку верила в перерождение души.

В этом году мне исполнилось 40. И на пороге пятого десятка я призадумалась: а что если душа существует? И как в той книге, которую я читала 10 лет назад («Путешествие души»), после жизни на Земле душа возвращается к источнику (или Богу), неся собранную за жизнь информацию: опыт, впечатления, переживания в «общий банк». Что принесет моя душа? — задалась она вопросом.

Ранее сообщалось, что популярная блогерша наехала на бордюр на мопеде и попала под колеса грузовика. Известно, что девушка скончалась на месте. Смертельное ДТП произошло 20 февраля на Анапском шоссе.

