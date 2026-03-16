Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 12:35

Директор Долиной высказался об иске певицы к обманувшим ее мошенникам

Директор Долиной заявил, что не обладает данными об иске певицы к мошенникам

Лариса Долина
Подписывайтесь на нас в MAX

Концертный директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что у него отсутствует информация о судебном иске певицы к обманувшим ее мошенникам. В беседе с NEWS.ru он отметил, что юридические аспекты находятся вне его компетенции.

У меня, как у концертного директора [Ларисы Долиной], такой информации [о том, что певица подала иск к мошенникам], нет. Такие вопросы стоит задавать ее адвокатам, — высказался Пудовкин.

Ранее появилась информация, что Долина подала иск о возмещении имущественного вреда к курьеру мошенников Анжеле Цырульниковой и другим фигурантам уголовного дела. Сумма иска составляет 176 млн рублей.

Долина ранее призналась, что недавний скандал с потерей квартиры серьезно повлиял на ее мировоззрение и творческий путь. Она отметила, что личные переживания стали катализатором для создания нового материала.

До этого сообщалось, что Долина возглавила топ-20 самых упоминаемых женщин в социальных сетях в период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года. Публикации с упоминанием певицы встречаются 1,7 млн раз в русскоязычном сегменте соцмедиа — «ВКонтакте», Telegram, Max, TikTok, Rutube.

Лариса Долина
певицы
иски
суды
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.