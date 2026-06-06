Объект критической инфраструктуры в Одесской области Украины был поврежден в ночь на субботу, 6 июня, написал в соцсетях глава военной администрации региона Олег Кипер. Этой ночью в регионе несколько раз объявлялась воздушная тревога.

Повреждения получил объект критической инфраструктуры, — написал Кипер.

Ранее антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке ДНР. Также были выявлены и ликвидированы украинский пункт управления и ретранслятор БПЛА.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе.