Антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке ДНР, передает пресс-служба УФСБ России по региону. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, также были выявлены и ликвидированы украинские пункт управления и ретранслятор БПЛА.

Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск, — сказано в сообщении.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Новороссийска, который по заданию СБУ планировал взорвать пассажирский поезд. Мужчина сам вышел на связь с украинскими кураторами через мессенджер Telegram, получив приказ уничтожить железнодорожное полотно прямо во время движения состава.