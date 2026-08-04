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04 августа 2026 в 12:25

Севастопольцев предупредили о неоднократных взрывах в Черном море

Развожаев: в Севастополе пройдут мероприятия по борьбе с подводными диверсантами

Севастополь Севастополь Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами проведут в Севастополе, написал губернатор города Михаил Развожаев в МАКСе. По его словам, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, поэтому будут слышны неоднократные взрывы.

Ориентировочно до 13:00 в районе Стрелецкой и Камышовой бухт, парка Победы, мыса Херсонес флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее, — написал губернатор.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что ВСУ могут попробовать прорваться в Брянскую область, но у них ничего не выйдет. По его словам, они хотят заставить понервничать пограничников и части территориальной обороны, которые там находятся.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что суд в Германии может так и не признать подрыв газопроводов «Северные потоки» терактом. По его мнению, под давлением политиков суд может решить, что подрыв был связан с военным конфликтом на Украине, поэтому атака была направлена против России, а не Германии.

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