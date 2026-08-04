Число погибших детей при атаке ВСУ под Геленджиком выросло до четырех

Стихийный мемориал у собора Александра Невского в Краснодаре в память о погибших в результате украинской атаки на Геленджик

Число детей, погибших в результате атаки ВСУ в районе Геленджика, увеличилось до четырех человек, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Выступая на полях Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже» она назвала произошедшее страшной трагедией и проявлением агрессии Украины, передает ТАСС.

В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются — там осколочные ранения, — уточнила Львова-Белова.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что девять пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Геленджике, включая троих детей, остаются в тяжелом состоянии. В настоящее время в больницах Геленджика и Краснодара находится 21 пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке.

До этого уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ее аппарат фиксирует все факты и свидетельства преступлений ВСУ, включая недавнюю атаку на Геленджик. По ее словам, мировое сообщество должно знать правду о действиях украинских военных.