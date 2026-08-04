Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 13:56

Уральских онкобольных отправили на химиотерапию в 60 км от их дома

E1.ru: онкобольных из поселка Арти на Урале отправили на 60 км для химиотерапии

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Больных раком жителей поселка Арти на Урале с июля начали отправлять на химиотерапию в Красноуфимск, пишет E1.ru. Город находится в 59 км от населенного пункта. Пациентам без машины приходится вставать в пять утра, чтобы попасть на автобус до Красноуфимска.

В Арти живет моя мама, ей делали поддерживающую терапию. В течение пяти лет помощь оказывали именно в поселке, а в июле все отменили. Всех онкобольных Артинского муниципального округа отправили в Красноуфимск. Как должны добираться до больницы те, у кого нет возможности оплатить такси, да еще и с перебоями поставок бензина? У мамы процедура занимает всего полчаса, другие лежат под капельницами пять часов, — пожаловалась одна из читательниц издания.

В красноуфимской больнице отметили, что понимают все проблемы с транспортировкой. Представители учреждения напомнили, что на их базе работает Центр амбулаторной онкологической помощи с квалифицированными специалистами и современным оборудованием. Они обещают, что в скором времени больница в Арти будет ответственна за перевозку пациентов в Красноуфимск.

Ранее стало известно, что первый пациент, получивший отечественную онковакцину, демонстрирует хороший иммунологический ответ. У него вырабатываются нужные цитокины.

Читайте также
«Задумчивый» вор прихватил из магазина виски, форель и семь пачек масла
Регионы
«Задумчивый» вор прихватил из магазина виски, форель и семь пачек масла
Сумасшедшее пекло накроет волной крупный российский регион
Регионы
Сумасшедшее пекло накроет волной крупный российский регион
Этот голубой цветок называют одним из самых красивых в мире: гималайский мак словно светится в саду
Общество
Этот голубой цветок называют одним из самых красивых в мире: гималайский мак словно светится в саду
Живет до 30 лет и не боится морозов до −40: мартагон считают одной из самых надежных красавиц сада
Общество
Живет до 30 лет и не боится морозов до −40: мартагон считают одной из самых надежных красавиц сада
Врачи не могут разыскать почти 300 заболевших Эболой в Африке
Здоровье/красота
Врачи не могут разыскать почти 300 заболевших Эболой в Африке
Регионы
Урал
больные
химиотерапия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность одной из погибших при налете ВСУ на Геленджик
Syrian Airlines возобновит авиарейсы из Дамаска в Москву с 16 августа
Путин изменил процедуру госзакупок для регионов
Иммунолог ответил, как передается циклоспороз
Россиянам дали инструкцию по проверке подозрительных строк в квитанции
Врач предупредила о неочевидной опасности арбузов
Раскрыта судьба одного из пострадавших детей после атаки ВСУ на Геленджик
Эксперт по ЖКХ ответила, как меньше платить за коммунальные услуги
Российские войска продолжают продвижение на Харьковском направлении
Российская армия поразила транспортную и энергетическую инфраструктуру ВСУ
Нутрициолог раскрыла, какой соус считается наиболее вредным
Налет на WB под Петербургом и детсад, 6 погибших: ВСУ атакуют РФ 4 августа
Психолог высказалась о новом тренде на имена древнегреческих богов для детей
Политолог ответил, повторится ли миграционный кризис в ЕС
ВСУ за сутки потеряли практически полторы тысячи человек
«Трамп истерит»: политолог об итогах противостояния США и Ирана
Раскрыты «суточные потери» Мадьяра
Армия России освободила еще один населенный пункт в Харьковской области
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о результатах работы созыва 2021-2026
Путин встретился с главным добытчиком алмазов в России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.