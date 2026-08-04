Уральских онкобольных отправили на химиотерапию в 60 км от их дома E1.ru: онкобольных из поселка Арти на Урале отправили на 60 км для химиотерапии

Больных раком жителей поселка Арти на Урале с июля начали отправлять на химиотерапию в Красноуфимск, пишет E1.ru. Город находится в 59 км от населенного пункта. Пациентам без машины приходится вставать в пять утра, чтобы попасть на автобус до Красноуфимска.

В Арти живет моя мама, ей делали поддерживающую терапию. В течение пяти лет помощь оказывали именно в поселке, а в июле все отменили. Всех онкобольных Артинского муниципального округа отправили в Красноуфимск. Как должны добираться до больницы те, у кого нет возможности оплатить такси, да еще и с перебоями поставок бензина? У мамы процедура занимает всего полчаса, другие лежат под капельницами пять часов, — пожаловалась одна из читательниц издания.

В красноуфимской больнице отметили, что понимают все проблемы с транспортировкой. Представители учреждения напомнили, что на их базе работает Центр амбулаторной онкологической помощи с квалифицированными специалистами и современным оборудованием. Они обещают, что в скором времени больница в Арти будет ответственна за перевозку пациентов в Красноуфимск.

Ранее стало известно, что первый пациент, получивший отечественную онковакцину, демонстрирует хороший иммунологический ответ. У него вырабатываются нужные цитокины.