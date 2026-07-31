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31 июля 2026 в 17:01

Этот голубой цветок называют одним из самых красивых в мире: гималайский мак словно светится в саду

Фото: D-NEWS.ru
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Есть растения, в существование которых трудно поверить с первого взгляда. Именно к таким относится гималайский голубой мак, или меконопсис. Его крупные небесно-голубые лепестки настолько необычны, что многие принимают фотографии за работу нейросети. Но этот удивительный многолетник существует на самом деле и считается одним из самых редких и красивых декоративных растений в мире.

Родина меконопсиса — высокогорья Гималаев, где он растет в прохладном влажном климате. Именно поэтому цветок не любит сильную жару, зато отлично переносит суровые зимы. Большинство популярных видов выдерживают морозы до −30−35 °C, а в регионах с прохладным летом способны расти много лет.

Высота растения обычно составляет 60–120 см, а диаметр нежно-голубых цветков достигает 8–12 см. Цветение приходится на конец весны или начало лета и продолжается около месяца.

Интересно, что получить по-настоящему голубой оттенок среди садовых цветов удается крайне редко. Именно поэтому меконопсис уже много десятилетий остается мечтой коллекционеров и считается одним из символов редких декоративных растений.

Однако у этой красоты есть особенность. Гималайский мак предпочитает прохладный климат, легкую полутень и постоянно влажную почву без застоя воды. Лучше всего он чувствует себя в северных регионах, на северо-западе, Урале и в Сибири. В южных областях России его выращивание значительно сложнее из-за жаркого и сухого лета.

Проверено редакцией
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Урал
север
климат
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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