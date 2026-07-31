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31 июля 2026 в 17:59

Пропавшего пятилетнего мальчика нашли в емкости с навозом

В Бразилии пятилетний мальчик утонул в резервуаре с навозом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Бразилии останки пятилетнего Жуана Габриэла Феррейры дус Сантуса обнаружили в резервуаре с навозом недалеко от его дома, сообщает G1. Мальчик пропал 26 июля, когда вышел в уличный туалет на территории птицефермы, где живут его родители.

Тело пропавшего ребенка обнаружено 28 июля в резервуаре с навозом. Мальчик находился в воде, скопившейся на пленке, укрывавшей органические отходы. Глубина составляла около двух метров.

Территория вокруг резервуара была огорожена, однако в ограждении имелся проем, через который ребенок и пролез. Следствие также не исключает криминального сценария, расследование продолжается.

Ранее в Белграде начались поиски 27-летней гражданки России Людмилы, которая перестала выходить на связь после того, как сообщила о планах посетить ночной клуб. Вечером 25 июля девушка рассказала подруге, что собирается провести время вне дома. Она назвала место, расположенное в муниципалитете Палилула.

Позже останки россиянки обнаружили внутри чемодана в окрестностях Белграда. Тело молодой женщины было отправлено в Институт судебной медицины. Там специалистам предстоит установить личность погибшей, а также причину ее смерти.

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