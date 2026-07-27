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27 июля 2026 в 21:25

Поездка президента Аргентины в Бразилию обернулась для него иском в суд

В Аргентине подали иск к Милею после поездки президента в Бразилию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На президента Аргентины Хавьера Милея подали уголовный иск после его поездки в Бразилию, передает РИА Новости. Заявители считают, что во время визита могли быть нецелевым образом использованы государственные средства.

Милей использовал президентский самолет и бюджетные средства для участия в оппозиционном мероприятии в поддержку кандидатуры Жаира Болсонару, говорится в иске. Авторы заявления также утверждают, что резкие высказывания главы государства в адрес властей Бразилии нанесли ущерб отношениям между двумя странами.

Адвокаты потребовали предоставить полную информацию о президентской поездке, включая данные о расходах, составе делегации и суточных выплатах. После сбора необходимых материалов они намерены добиваться вызова Милея для дачи показаний.

Ранее Хавьер Милей дал часовой рок-концерт, выступив перед 15-тысячной аудиторией в Буэнос-Айресе. Это шоу было организовано для презентации его новой книги «Строительство чуда». Милей исполнил девять композиций, в основном кавер-версии классических аргентинских песен. После выступления он сменил кожаную куртку на официальный костюм и провел автограф-сессию, хотя многие зрители к тому моменту уже ушли из зала. По мнению экспертов, этот концерт стал способом консолидации поддержки сторонников после политических трудностей правящей коалиции.

Мир
Аргентина
Бразилия
Хавьер Милей
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Поездка президента Аргентины в Бразилию обернулась для него иском в суд
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