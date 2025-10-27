Партия «экономиста с бензопилой» победила на выборах

Правящая партия Аргентины «Свобода наступает», которую представляет президент Хавьер Милей, одержала победу на парламентских выборах, набрав более 40% голосов, сообщает Todo Noticias. При этом явка избирателей оказалась рекордно низкой, почти 68% граждан не приняли участия в голосовании.

Правительство победило <...> и набрало более 40% голосов по всей стране, — сказано в сообщении.

Лидера Аргентины прозвали «экономистом с бензопилой» после его эпатажных выступлений и радикальных лозунгов во время предвыборной кампании. Он появлялся на мероприятиях с бензопилой в качестве символа сокращения госрасходов.

Ранее Хавьер Милей дал часовой рок-концерт, выступив перед 15-тысячной аудиторией в Буэнос-Айресе. Это шоу было организовано для презентации его новой книги «Строительство чуда». Милей исполнил девять композиций, в основном кавер-версии классических аргентинских песен. После выступления он сменил кожаную куртку на официальный костюм и провел автограф-сессию, хотя многие зрители к тому моменту уже ушли из зала. По мнению экспертов, этот концерт стал способом консолидации поддержки сторонников после политических трудностей правящей коалиции.

До этого президент Аргентины объявил о прекращении использования оскорбительных выражений в адрес своих политических оппонентов. Такое решение он объяснил стремлением перевести публичные дискуссии в конструктивное русло и сосредоточиться на обсуждении идей.