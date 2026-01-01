Полиция предупредила о схеме мошенничества на сайтах знакомств ТАСС: МВД предупредило россиян о схеме обмана с покупкой билетов на мероприятия

Мошенники стали выманивать деньги у россиян на сайтах знакомств, пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД. Отмечается, что это происходит под видом возврата оплаты за билеты, купленные на различные мероприятия для свидания.

Мошенники создают фейковые женские профили на сайтах знакомств, завлекают доверчивых пользователей общением, приглашают на встречу, а потом присылают фальшивую ссылку якобы для покупки билетов на событие. Молодой человек, ничего не подозревая, приобретает билеты, однако позже выясняется, что новая знакомая отказывается идти на свидание. Она утверждает, что возврат средств возможен через ту же самую ссылку.

Когда потерпевший открывает ее, сотрудники службы поддержки сайта, представляющиеся мошенниками, рекомендуют перечислить аналогичную сумму для возмещения убытков. Итогом становится потеря всех вложенных средств.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о росте активности мошенников, создающих фейковые сайты-клоны турагентств для обмана россиян перед Новым годом. Злоумышленники выманивают полную предоплату за аренду коттеджей и праздничные туры, используя искусственный ажиотаж и заниженные цены.