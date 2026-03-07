«Превратится в Газу»: житель Тегерана о последствиях атак США и Израиля The Guardian: Тегеран превратится в Газу, если США и Израиль не остановятся

Если США и Израиль не прекратят наносить удары по Ирану, Тегеран превратится в Газу, заявил 36-летний житель города по имени Фарзад. При этом, по его словам, которые приводит The Guardian, большинство населения, включая и сторонников режима, и противников, поддерживают сложившуюся ситуацию.

Если они сейчас же не остановятся, Тегеран превратится в Газу, — сказал Фарзад.

Он также рассказал, что жителей города «не волнуют жизни невинных людей». Фарзад рассказал об эвакуации из столицы Ирана и выразил надежду, что «не вернется в руины».

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена. По его словам, Иран всегда был готов к ведению переговоров. Он отметил, что иранский народ не собирается сдаваться, несмотря на агрессию США и Израиля.

До этого представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайиник выразил мнение, что США и Израиль могут прекратить боевые действия уже в ближайшие дни. По его словам, нападая на Исламскую Республику, противники не ожидали столь мощной ответной реакции.