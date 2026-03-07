Маскировку израильских военных в Ливане раскрыли IRIB: десант Израиля пытался замаскироваться под армию Ливана и был рассекречен

Израильский десант, высадившийся в районе населенного пункта Наби-Шит, использовал форму армии Ливана для маскировки, сообщает агентство IRIB. Журналисты отметили, что военнослужащие были рассекречены жителями долины Бекаа.

В материале указано, что после обнаружения военных Израиля окружили. Дальнейшая судьба десантников, высадившихся в Наби-Шите, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли две одновременные серии ударов по Ирану и Ливану. Войска нанесли точечные удары по военным объектам, принадлежащим «иранскому террористическому режиму» и организации «Хезболла». Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

До этого сообщалось, что «Хезболла» атаковала с помощью беспилотников авиабазу, расположенную на севере Израиля. В заявлении проиранской группировки уточняется, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории базы Рамат-Давид. Также Иран продолжил наносить удары по израильской территории, в том числе с применением ракет.