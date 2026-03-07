Конец монополии: покупателей завалят скидками на маркетплейсах — что будет

ЦБ и правительство хотят изменить правила игры на маркетплейсах. Глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила сделать так, чтобы у всех банков были равные возможности предлагать свои бонусы и кешбэки покупателям прямо на площадках. Рассказываем, что значит «открытая модель» финансовых услуг и как нововведение скажется на кошельках россиян и размерах скидок на маркетплейсах.

Что предлагает ЦБ

Правительство и Банк России обсуждают возможность равного предоставления бонусов от всех банков на маркетплейсах, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Маркетплейсы должны соблюдать принцип равнодоступности, считает она.

«С правительством мы обсуждаем так называемую открытую модель предоставления любых финансовых услуг на маркетплейсах. У всех банков должна быть возможность предложить свои бонусы, свой кешбэк на виртуальной торговой площадке, и то же самое касается других финансовых продуктов — например, кредитов и рассрочек», — передает пресс-служба Центробанка слова Набиуллиной.

По мнению главы ЦБ, новые правила должны работать для всех крупных игроков без исключения. Неважно, с чего компания начинала, — с торговли на маркетплейсе или с банковских услуг. Если у бизнеса многомиллионная аудитория, он обязан обеспечивать равный доступ к своей инфраструктуре для всех партнеров. Никаких преференций «своим» в ущерб чужим, а условия сотрудничества должны быть открытыми и заранее опубликованными на сайте, отметила Набиуллина.

Чтобы закрепить этот подход, ЦБ планирует разработать специальный меморандум, который «закрепит лучшие конкурентные практики, в том числе принцип открытой модели». По словам Набиуллиной, к его обсуждению готовы пригласить и платформы, и банки.

До этого финансовые организации настаивали на том, чтобы маркетплейсам запретили самостоятельно финансировать скидки и устанавливать разные цены в зависимости от того, какой картой расплачивается покупатель. В ответ на это власти рекомендовали участникам рынка договориться между собой.

Что от этого выиграют покупатели

По сути, регулятор предлагает демонополизировать доступ к клиенту: убрать административные барьеры и позволить банкам конкурировать за покупателя напрямую — качеством сервиса, а не эксклюзивными договоренностями с площадкой.

Для потребителя это означает обретение реальной свободы выбора, заявил NEWS.ru экономист, партнер коммуникационного агентства Goldman Agency Ахмед Юсупов. По его словам, сегодня складывается парадоксальная ситуация: покупатель получает доступ к выгодному кредиту или повышенному кешбэку лишь при условии использования карты банка-партнера маркетплейса. Клиенты всех остальных финансовых организаций оказываются в заведомо неравном положении.

«Новая модель даст возможность пользоваться преимуществами своего банка, который тебе удобен и где у тебя уже есть история, а не заводить новую карту ради одной покупки. Это и есть та самая „ненавязанность“, о которой говорит глава ЦБ», — сказал Юсупов.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов напомнил NEWS.ru, что с 1 октября 2026 года в России вступает в силу новый закон о платформенной экономике. Он в том числе установит четкие правила игры для цифровых площадок — как проводить ценовые акции, менять стоимость товаров и уведомлять покупателей о скидках. Однако «тренд на честность» запускается уже сейчас. По словам эксперта, маркетплейсы постепенно открываются для всех банков, позволяя им предлагать бонусы своим клиентам напрямую.

Идея о том, чтобы все банки могли предлагать на маркетплейсах собственные бонусные программы, кешбэк и финансовые продукты, на практике означает усиление конкуренции за покупателя, сказала в беседе c NEWS.ru первый заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Мария Бродовская. «Если же доступ получат разные банки, покупатель окажется в более выгодной позиции: появится возможность выбирать карту, программу лояльности или рассрочку с лучшими условиями прямо в момент покупки», — отметила она.

Что будет с ценами и скидками

По мнению Кузнецова, в этом смысле для кошелька простого потребителя изменения будут неоднозначными, но в перспективе — полезными. Во-первых, привычных скидок от маркетплейсов станет меньше. Тех самых масштабных акций, которые раньше устраивали Ozon или Wildberries за свой счет или в партнерстве с «одним любимым банком», больше не будет. Для владельцев карт тех банков, которые раньше были «своими» для маркетплейса, стоимость товаров действительно может временно подрасти, так как исчезнет эксклюзивная скидка «по умолчанию», считает Кузнецов.

«С другой стороны, повысится уровень добросовестной конкуренции между всеми банками, которые смогут заключать договор с цифровой платформой и предоставлять скидки своим клиентам», — отметил эксперт. Таким образом, в долгосрочной перспективе рынок и потребители только выиграют, уверен Кузнецов.

На ближайшую перспективу правильнее говорить не об удорожании, а о перераспределении, считает Юсупов. «Сейчас стоимость товара часто включает в себя „премию“ за то, что маркетплейс продвигает услуги своего банка-партнера. Как только маркетплейсы перестанут получать сверхдоходы от навязывания „своих“ финансовых сервисов, у них не будет экономических оснований держать наценку именно на этом уровне», — объяснил эксперт.

Тем более, что на рынок уже активно заходят новые продавцы — только китайских компаний в прошлом году стало на 35% больше, и они усиливают конкуренцию за цену. В итоге выиграет тот, кто сможет предложить лучшее соотношение цены и сервиса, а не тот, кто привязал скидку к конкретной карте, заключил Юсупов.

