07 марта 2026 в 08:43

Повреждения ж/д инфраструктуры задержали восемь поездов в Москву

В Рязанской области из-за повреждения ж/д инфраструктуры задержали 11 поездов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Рязанской области задержали 11 поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, передает пресс-служба Московской железной дороги. Восемь из них направлялись в Москву из Самары, Саранска, Челябинска, Пензы, Ульяновска, Тольятти и Орска.

7 марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено, — сказано в сообщении.

По информации Московской железной дороги, еще два из 11 задержанных поездов направлялись из Москвы в Саранск и Самару. Также обновилось время движения поезда из Санкт-Петербурга в Оренбург. В связи с возникшими неполадками пассажирам оказывается содействие и помощь.

Ранее сообщалось, что поезда «Сапсан» и «Аврора», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, отправят на другие загруженные направления после запуска первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в 2028 году. Составы могут перевести на Казанское направление.

