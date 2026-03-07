США и Эквадор устроили «Полное истребление» для наркоторговцев в джунглях

США и Эквадор устроили «Полное истребление» для наркоторговцев в джунглях США и Эквадор провели боевую операцию против наркоторговцев у границ с Колумбией

Вашингтон и Кито провели совместную операцию против наркоторговцев на северо-востоке Эквадора, вблизи границы с Колумбией, пишет агентство Reuters. В Вашингтоне назвали ее «смертельно опасной операцией», в Эквадоре она получила название «Полное истребление».

США и Эквадор провели совместную операцию по пресечению деятельности наркоторговцев в южноамериканской стране, — говорится в материале.

В ходе операции задействовали вертолеты, самолеты, речные суда и беспилотники. Целью стал тренировочный лагерь колумбийской группировки «Командос де ла Фронтера» (CDF), сформированной из диссидентов FARC. По данным Минобороны Эквадора, лагерь был рассчитан на размещение до 50 человек. Ни военное командование США, ни эквадорская сторона не сообщили о погибших или задержанных в результате удара.

Ранее США нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. Тогда Южное командование сообщало, что два человека погибли, еще один выжил — о нем уведомили береговую охрану.