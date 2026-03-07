Иран не будет бить по соседям при одном условии

Иран не будет бить по соседям при одном условии Пезешкиан: Иран не будет атаковать страны региона без провокаций

Временный руководящий совет Ирана решил не наносить удары по странам региона, если с их территории нет атак, сообщил президент Масуд Пезешкиан. Он также принес свои соболезнования соседним странам, передает иранская гостелерадиокомпания.

Приношу извинения соседним странам. Вчера Временный руководящий совет постановил, что больше не будет нападений на соседние страны и запусков ракет, если только не будет атаки на Иран с их территории, — заявил Пезешкиан.

Ранее политик попросил Москву поддержать законные права Тегерана на международной арене. Это произошло в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

До этого стало известно, что ВМС Ирана провели масштабную атаку с использованием беспилотников по американским объектам в ОАЭ и Кувейте. Речь идет о базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагере Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационных станциях стратегического объекта Сдот-Миха.

Также появилась информация, что на территории международного аэропорта в Дубае упали обломки иранского БПЛА. До этого очевидцы сообщали о взрывах.