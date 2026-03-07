Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 11:13

Тысячи домов в Киеве остались без тепла

Кличко: в Киеве без отопления остались около двух тысяч домов

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Около двух тысяч домов в четырех районах Киева остались без отопления из-за повреждения критически важного инфраструктурного объекта, рассказал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Утром 7 марта в городе прогремела серия мощных взрывов. Связаны ли эти события между собой — неизвестно.

В результате <…> повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1 905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах, — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что нарастающая нервозность на Украине, граничащая с истерией, будет только усугубляться. По его словам, текущая ситуация демонстрирует тенденцию к дальнейшей деградации.

Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов на любые действия ради внимания американского лидера Дональда Трампа. По словам дипломата, украинский политик даже согласился бы танцевать перед главой Белого дома в юбке или повторить номер с роялем.

