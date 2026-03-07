Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 12:33

Машина с рыбаками ушла под воду в Красноярском крае

На Красноярском водохранилище авто с рыбаками провалилось под лед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль с двумя рыбаками ушел под лед на Красноярском водохранилище, сообщили в Краевом государственном казенном учреждении «Спасатель». Пассажирам удалось выбраться и позвать на помощь.

Несчастный случай произошел утром 7 марта. Два местных жителя отправились на рыбалку, выехав на лед водохранилища. Однако из-за внезапного потепления он не выдержал веса автомобиля. Машина начала погружаться в воду, но водителю с пассажиром удалось выбраться из салона.

Спасатели из Дивногорского отряда оперативно эвакуировали двух мужчин с опасного участка. После этого они передали их родственникам. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области семилетний мальчик утонул, провалившись под лед на реке Ахтубе. Инцидент произошел 6 марта недалеко от села Михайловка в Харабалинском районе. Следователи регионального СУ СК России начали проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства произошедшего. Подробности случившегося уточняются.

До этого основатель курса «Наука выживать» Эдуард Халилов заявил, что при падении под лед нужно быстро звать на помощь. По его словам, главная задача — выбраться из воды, так как мокрая одежда тянет на дно. Он порекомендовал двигаться к берегу ползком, перенося вес на лед и не вставать. После выхода из воды нужно переместиться в теплое место, снять мокрую одежду и активно двигаться для согревания.

Красноярский край
лед
машины
рыбаки
