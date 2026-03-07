«Это наше дно»: Крыжовников раскрыл главную проблему российского кино

Главная проблема отечественного кинематографа — в процветании непрофессионалов, заявил режиссер Жора Крыжовников в эфире шоу Dreamcast. По его словам, все начинается с легкомысленного режиссера, который позволяет себе снимать кино тяп-ляп.

Любой проект, сделанный тяп-ляп, с одного дубля, без присутствия на площадке режиссера — это наше дно. Это наш уровень. Наше дно начинается там, где режиссер позволяет себе ничего не делать. Представляешь, у нас есть целые кинокомпании, где режиссер ничего не делает, — подчеркнул Крыжовников.

Режиссер намекнул, что такие фильмы получают хорошие кассовые сборы, что позволяет «бездарям» оставаться в профессии. По его словам, минимальный профессиональный уровень, допустимый на российском рынке, создает условия, в которых «бракоделы» и «лодыри» могут процветать.

Ранее актер и депутат Госдумы Николай Бурляев призвал вернуть кинематограф в государственную собственность. По его мнению, культура и рынок несовместимы. Политик также добавил, что передача воспитательной функции кино «частникам» угрожает угасанием нации.