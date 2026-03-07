Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 14:17

Иммиграционная служба США начала выслеживать россиян

SHOT: в США начались массовые проверки россиян, включая сбежавших звезд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиян в США массово начали проверять на наличие законных оснований для пребывания в стране, сообщает Telegram-канал SHOT. В зоне особого внимания иммиграционной и таможенной службы (ICE) оказались в том числе звезды, покинувшие РФ после начала СВО.

По информации источника, сотрудники ICE настоятельно требуют от россиян лично явиться в офис миграционной службы для предоставления всех документов. В случае отказа инспекторы могут приехать прямо на работу к гражданину РФ и доставить его в отделение принудительно.

В сообщении говорится, что особые проверки проводятся в отношении обладателей «визы талантов»: им необходимо не только подтвердить документами свой статус, но и доказать, что они занимаются деятельностью, указанной в визе. В противном случае виза может быть аннулирована с последующей депортацией.

За последние несколько месяцев сотрудники ICE неоднократно становились фигурантами скандалов с применением силы. Самая громкая история произошла в начале 2026 года, когда инспекторы застрелили 37-летнюю Рене Гуд. После этого в городах США прошли массовые акции протеста.

Ранее прокурор округа Хеннепин Мэри Мориарти сообщила, что в Миннесоте начали расследование против главы миграционной службы США ICE и ее агентов. По ее словам, специалисты проверят правомерность действий ведомства в 17 ситуациях.

США
россияне
визы
ICE
