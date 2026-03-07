Россия вылетела из топ-10 покупателей кофе из Бразилии

В феврале 2025 года импорт кофе из Бразилии в Россию упал до минимального уровня за последние полгода, передает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни. Поставки сократились в 1,8 раза по сравнению с январем и в 2,6 раза в годовом выражении.

Общий объем экспорта составил 2,8 тыс. тонн на сумму $20,3 млн (1,6 млрд рублей), что стало самым низким показателем с сентября 2025 года. Из-за этого снижения Россия опустилась в рейтинге крупнейших импортеров бразильского кофе с 7-го на 14-е место. В топ-5 покупателей вошли Германия (23,4 тыс. тонн), Италия (16,5 тыс. тонн), США (15,7 тыс. тонн), Бельгия (9,9 тыс. тонн) и Япония (8,3 тыс. тонн).

Ранее появилась информация, что Россию ждет серьезный дефицит фруктов и овощей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сообщалось, что уже через два месяца в магазинах могут пропасть иранские финики, черешня, сливы, персики и фисташки. Причина — временный запрет Тегерана на экспорт продовольствия. Доцент кафедры экономической теории Финансового университета Светлана Сазанова считает, что дефицита томатов не ожидается, так как доля Ирана в общем объеме импорта этого овоща крайне мала.