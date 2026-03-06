Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 15:37

Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране

Экономист Сазанова: доля Ирана в импорте томатов в Россию невелика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дефицита томатов на российском рынке из-за ближневосточного конфликта не ожидается, так как доля Ирана в общем объеме импорта этого овоща крайне мала, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории Финансового университета Светлана Сазанова. По ее словам, основные поставщики помидоров уже много лет удерживают лидирующие позиции и готовы нарастить объемы в случае необходимости.

Основные поставщики помидоров в Россию: Азербайджан — 35–38%, Турция — 12%, а также Грузия, страны Средней Азии и Китай. Доля Ирана в импорте продукта в Россию невелика: 20 тыс. тонн из 500 тыс. тонн общего импорта. Очевидно, что иранские помидоры легко можно заменить азербайджанскими и турецкими. Эти страны, а также Узбекистан, с радостью нарастят поставки. Так что роста цен из-за недопоставок иранских помидоров ждать не стоит. Следственно, и нехватки томатов в магазинах не будет, — пояснила Сазанова.

Ранее появилась информация, что Россию ждет серьезный дефицит фруктов и овощей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сообщалось, что уже через два месяца в магазинах могут пропасть иранские финики, черешня, сливы, персики и фисташки. Причина — временный запрет Тегерана на экспорт продовольствия.

