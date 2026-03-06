Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 17:50

Путин провел совещание по повышению эффективности техники в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Участники встречи обсудили практические аспекты применения вооружений в боевых условиях, передает ТАСС.

В совещании приняли участие представители правительства, совета безопасности, министерства обороны, генерального штаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий военно-промышленного комплекса, — добавил представитель Кремля.

Ранее Путин поручил Федеральному казначейству решить проблему завышения стоимости продукции в рамках гособоронзаказа и постепенно отказаться от лимитных цен в пользу ориентировочных. Глава государства отметил, что устаревшая система пока полностью не искоренена.

Прежде на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Путина, данных по итогам совещания, состоявшегося в январе. Президент распорядился создать в России сеть исследовательских центров и испытательных полигонов для сертификации беспилотных авиационных систем.

