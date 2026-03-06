Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Спасенная из зоны СВО кошка Глуша выступила в театре Куклачева в Москве

Спасенная из зоны специальной военной операции и прошедшая длительную реабилитацию кошка по кличке Глуша впервые выступила в спектакле московского театра кошек Куклачева, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Дебют состоялся 28 февраля.

В театре кошек Куклачева, подведомственном столичному департаменту культуры, 28 февраля состоялось юмористическое представление «Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали». В нем сыграли коты Холли, Вижа и Глуша. Последняя дебютировала в спектакле после продолжительной адаптации, — говорится в сообщении.

Первый заместитель художественного руководителя театра заслуженный артист России Дмитрий Куклачев напомнил, что около полугода назад в театр приняли трех котов, спасенных из зоны специальной военной операции. По его словам, животных вывезли российские военнослужащие. Кошка Глуша была спасена из села Глушково.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что кошка может икать из-за неудобного расположения миски. По ее словам, этот симптом в некоторых случаях сигнализирует о скрытых проблемах питомца со здоровьем, поэтому при регулярной икоте животное следует показать специалисту.