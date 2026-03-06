Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 15:14

Москвичам рассказали, к какой погоде готовиться на короткой рабочей неделе

Синоптик Леус пообещал москвичам до +6 градусов на сокращенной рабочей неделе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четырехдневная рабочая неделя начнется в Москве с теплой погоды, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости. По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до +4–6 градусов.

Он уточнил, что соответствующая температура ожидается в столице во вторник, 10 марта. В Подмосковье она будет колебаться от двух до семи градусов выше нуля, добавил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил NEWS.ru, что в Санкт-Петербурге на следующей неделе ожидается теплая весенняя погода. По его словам, днем воздух в северной столице может прогреваться до +9 градусов, а по ночам температура будет держаться около +3 градусов. При этом, уточнил он, осадков с 9 по 14 марта не ожидается, только в воскресенье возможен дождь.

Прежде научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что климатическая весна придет в Москву 20–21 марта. По ее словам, к этой дате среднесуточная температура воздуха в городе будет держаться выше нуля градусов. До этого, уточнила она, в столице возможны краткосрочные похолодания.

Россия
Москва
погода
синоптики
Михаил Леус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения
Flo Rida решил не лететь в Россию из-за обострения на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.