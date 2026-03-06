Москвичам рассказали, к какой погоде готовиться на короткой рабочей неделе Синоптик Леус пообещал москвичам до +6 градусов на сокращенной рабочей неделе

Четырехдневная рабочая неделя начнется в Москве с теплой погоды, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости. По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до +4–6 градусов.

Он уточнил, что соответствующая температура ожидается в столице во вторник, 10 марта. В Подмосковье она будет колебаться от двух до семи градусов выше нуля, добавил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил NEWS.ru, что в Санкт-Петербурге на следующей неделе ожидается теплая весенняя погода. По его словам, днем воздух в северной столице может прогреваться до +9 градусов, а по ночам температура будет держаться около +3 градусов. При этом, уточнил он, осадков с 9 по 14 марта не ожидается, только в воскресенье возможен дождь.

Прежде научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что климатическая весна придет в Москву 20–21 марта. По ее словам, к этой дате среднесуточная температура воздуха в городе будет держаться выше нуля градусов. До этого, уточнила она, в столице возможны краткосрочные похолодания.