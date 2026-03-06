Раскрыто, когда в Санкт-Петербург придет теплая весенняя погода

В Санкт-Петербурге на следующей неделе ожидается теплая весенняя погода, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, днем воздух в северной столице может прогреваться до +9 градусов, а по ночам температура будет держаться около +3 градусов. При этом, уточнил он, осадков с 9 по 14 марта не ожидается, только в воскресенье возможен дождь.

В Северной столице на протяжении рабочей недели ночные температуры ожидаются в диапазоне от 0 до +3 градусов, в дневные часы — до +9 градусов. Осадков не ожидается, на небе будет часто появляться солнце. В субботу и воскресенье облаков на небе станет больше, 15 марта дождь будет идти практически всю ночь, местами с мокрым снегом, — сообщил Ильин.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что климатическая весна придет в Москву 20–21 марта. По ее словам, к этой дате среднесуточная температура воздуха в городе будет держаться выше нуля градусов. До этого, уточнила она, в столице возможны краткосрочные похолодания.