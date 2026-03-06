Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 16:31

Психолог ответила, как справиться с весенней хандрой

Психолог Соломеина: прогулки и сон помогут избежать весенней хандры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прогулки, сон, правильное питание и встречи с близкими помогут избежать весенней хандры, рассказала «Чемпионату» клинический психолог Елена Соломеина. Она отметила, что для хорошего настроения важно замечать мелочи, которые приносят радость.

Все это можно сказать в нескольких словах: весной обращайте особое внимание на то, что может доставить вам удовольствие! Любите и балуйте себя и близких особенно, по-весеннему, — заявила Соломеина.

Психолог подчеркнула, что причиной сезонного снижения настроения часто становится не депрессия, а изменение выработки мелатонина. Она посоветовала восстановить режим сна — это снизит влияние циркадных ритмов на настроение.

Ранее нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала, что сладости, белый хлеб и другая выпечка, а также крахмалистые продукты могут усугубить хандру у детей. Она отметила, что сахар и быстрые углеводы — это основные провокаторы эмоциональных качелей у подрастающего поколения.

