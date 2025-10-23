Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:36

Тренер дала советы по борьбе с осенней хандрой

Тренер Груздова: медитации помогут пережить осеннюю хандру

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помимо регулярных физических нагрузок, справиться с осенней хандрой помогут медитации, рассказала РИАМО эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Марина Груздова. Она посоветовала использовать простые варианты, которые можно выполнять перед сном.

Перед тем как уснуть, лежа на кровати, закройте глаза и сосредоточьтесь на ровном дыхании, наблюдая за каждым вдохом и выдохом в течение пяти минут. Это поможет расслабиться и настроиться на глубокий сон, — рассказала Груздова.

По ее словам, ежедневные практики помогут снизить уровень стресса и тревожности. Тренер объяснила, что медитации работают за счет активации парасимпатической нервной системы — это позволяет улучшить качество сна и справиться с отрицательными эмоциями.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что дневной сон не нужен тем людям, кто высыпается ночью. У каждого человека своя длительность сна, которая формируется в детстве.

