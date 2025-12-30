Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 01:11

Россия получила повторный консульский доступ к 11 арестованным в Баку

Галузин: РФ на днях получила консульский доступ к арестованным в Баку россиянам

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские дипломаты получили повторную возможность посетить граждан РФ, арестованных в Азербайджане, сообщил о консульском доступе заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в интервью «Известиям». Вопрос об освобождении 11 соотечественников остается ключевым приоритетом в работе с Баку.

Мы добиваемся скорейшего освобождения задержанных российских граждан […]. В частности, на днях получено согласие азербайджанской стороны на повторный консульский доступ наших дипломатов к этим гражданам, к нашим соотечественникам, — отметил Галузин.

Он добавил, что проблема прочно стоит на повестке дня. Дипломатическая работа по этому делу будет продолжаться в дальнейшем.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что российская сторона настроена на поиск развязок, чтобы как можно скорее запустить работу Русского дома в Баку. По его словам, контакты по линии внешнеполитических ведомств России и Азербайджана продолжаются.

До этого представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Москва и Баку прилагают все усилия для развития добрососедских отношений. По его словам, обе стороны «разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов».

Михаил Галузин
МИД РФ
Задержанные
Азербайджан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил свою версию о потерях Украины за последний месяц
Адама Кадырова наградили медалью памяти его деда
Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны
Россия продолжит налаживать контакты с одной из стран в 2026 году
Россия получила повторный консульский доступ к 11 арестованным в Баку
Мотострелки «Востока» нанесли значительный урон живой силе ВСУ
Умер на глазах жены: кто жестоко убил священника Александра Меня
Видный американский политик пропустил вторые важные переговоры в США
Коллективу Музея оружия в Туле представили нового директора
«Подорвали все лодки»: Трамп раскрыл детали удара США по Венесуэле
Рекорд Овечкина, «покер» Сафонова, уход Винер: главное в спорте в 2025 году
2026 год Огненной Лошади: характеристика, чего остерегаться и для кого год удачен
Известный американский актер получил французское гражданство
«Гнусное преступление»: ОАЭ поддержали Россию после атаки дронов на Валдай
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 декабря 2025 года
Приметы 30 декабря — Данилов день: записываем сны, ищем вторую половинку
Как не сесть в тюрьму за шум и салют: предновогодний ликбез от юриста
Топ событий шоу-бизнеса России в 2025 году: кто в списке, попала ли Долина
Хвалила Путина, мечтала о гражданстве РФ: что связывало Бардо с Россией
«Колоссальная угроза»: в ГД заявили об опасности Зеленского для стран мира
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.