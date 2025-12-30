Россия получила повторный консульский доступ к 11 арестованным в Баку Галузин: РФ на днях получила консульский доступ к арестованным в Баку россиянам

Российские дипломаты получили повторную возможность посетить граждан РФ, арестованных в Азербайджане, сообщил о консульском доступе заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в интервью «Известиям». Вопрос об освобождении 11 соотечественников остается ключевым приоритетом в работе с Баку.

Мы добиваемся скорейшего освобождения задержанных российских граждан […]. В частности, на днях получено согласие азербайджанской стороны на повторный консульский доступ наших дипломатов к этим гражданам, к нашим соотечественникам, — отметил Галузин.

Он добавил, что проблема прочно стоит на повестке дня. Дипломатическая работа по этому делу будет продолжаться в дальнейшем.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что российская сторона настроена на поиск развязок, чтобы как можно скорее запустить работу Русского дома в Баку. По его словам, контакты по линии внешнеполитических ведомств России и Азербайджана продолжаются.

До этого представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Москва и Баку прилагают все усилия для развития добрососедских отношений. По его словам, обе стороны «разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов».