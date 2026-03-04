Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 05:20

Бизнес-эксперт рассказала, как правильно подобрать букет коллеге

Эксперт по эстетике Маркова: сильнее всего коллега запомнит нестандартный букет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Коллега особенно запомнит креативный букет, отличающийся от стандартных цветочных композиций, заявила NEWS.ru эксперт по бизнес-эстетике Ирина Маркова. По ее словам, розы станут отличным подарком для мужчины, тогда как тюльпаны и орхидеи могут порадовать женщину.

Один из явных трендов — нестандартность. Не бойтесь отходить от классических форм, чтобы выбрать цветок в горшке или кашпо с первоцветами. Если будете мыслить креативно, вас запомнят. Также надо учитывать культурные различия, особенно при работе в международной компании или с иностранными партнерами. Скажем, в разных странах у одного и того же цвета могут быть противоположные значения. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, сначала проведите хотя бы минимальный фактчекинг, — посоветовала Маркова.

Она подчеркнула, что в настоящее время популярны букеты, отличающиеся лаконичностью, четкими линиями, простыми формами и отсутствием большого количества ярких оттенков. По словам Марковой, композиции, состоящие исключительно из экзотических растений, могут показаться слишком вычурными и неуместными в деловом контексте. Тем не менее, указала эксперт, пара экзотических цветов может придать особую изысканность.

Для мужчин выбирайте розы и герберы, а для прекрасного пола подойдут тюльпаны, хризантемы и орхидеи. Популярные лилии нужно дарить с осторожностью из-за слишком сильного аромата. Упаковка должна служить дополнением к цветочной композиции, а не перетягивать внимание на себя. Хорошим выбором станут монохромные варианты — как правило, они смотрятся гармонично и благородно. Стоит отказаться от алых оттенков при презенте человеку противоположного пола: красные тона в большинстве случаев ассоциируются с любовными чувствами, — добавила Маркова.

Она заключила, что упаковка играет ключевую роль. По словам эксперта, сейчас особенно популярны специальные сумочки для букетов, которые могут быть выполнены из текстиля с вышивкой, картона или пластика. Маркова пояснила, что они позволяют создавать множество различных образов и стилей, а также размещать на них логотипы.

Ранее в Роскачестве накануне Международного женского дня посоветовали выбирать букеты с легким ароматом. Специалисты ведомства рекомендуют покупать цветы утром, когда вероятность найти свежие экземпляры выше.

советы
подарки
коллеги
работа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
