Российским мужчинам перед 8 Марта рассказали, как следует выбирать букет Роскачество рекомендовало не покупать букеты с интенсивным запахом к 8 Марта

Роскачество в преддверии Международного женского дня рекомендовало покупать букеты с небольшой интенсивностью запаха. Как передает пресс-служба ведомства, специалисты также советуют отправляться за цветами с утра, когда больше шансов приобрести свежую партию.

Листья и бутоны не должны иметь признаков увядания, потемнений или повреждений. Стебли свежих растений упругие, мясистые, без пятен и дефектов. Стоит обратить внимание на срез: он должен быть влажным, светлым и без постороннего запаха. Если срез потемнел или пожелтел, это значит, что цветок срезан давно и долго стоял без воды. Подгнившие нижние листья говорят о том, что растение слишком долго находилось в воде.

Приобретать цветы лучше в проверенных магазинах, где соблюдаются условия хранения, что продлевает жизнь букету. Предпочтение можно отдать растениям с длительным сроком жизни в срезке: хризантемам, герберам, альстромериям. Они дольше сохраняют свежий вид и будут радовать глаз не один день.

Ранее экономист Светлана Сазанова заявила, что стоимость праздничного букета к 8 Марта в среднем составит около 4,5 тыс. рублей. В преддверии Международного женского дня цветы могут подорожать на 15–20%. Причинами роста цен стали увеличение НДС, повышение тарифов ЖКХ и общая инфляция. Хотя анализ рыночных тенденций дает противоречивую картину, удорожание неизбежно, заключила эксперт.

Также сообщалось, что объемы ввоза свежих цветов в Россию значительно выросли накануне праздника. В феврале среднесуточный импорт увеличился на 75% по сравнению с январем и превысил 350 тонн. С 1 по 25 февраля через границу оформили 8,8 тыс. тонн цветов. Оптовая цена одной розы после прохождения таможни составляет около 42 рублей.