Таможенники раскрыли секреты работы в преддверии 8 Марта ФТС: таможенники оформляют более 350 тонн цветов в сутки к 8 Марта

Российские таможенники нарастили объемы оформления свежих цветов к 8 Марта, говорится в пресс-релизе ФТС, который есть в распоряжении NEWS.ru. В феврале среднесуточный ввоз цветов вырос на 75% по сравнению с январем и превысил 350 тонн.

С 1 по 25 февраля через границу оформили 8,8 тыс. тонн цветов. После таможни одна роза стоит около 42 рублей, но конечная цена зависит от длины стебля и размера бутона. В рознице стоимость может сильно отличаться.

В предпраздничный период поставки цветов традиционно возрастают. Таможенное оформление осуществляется оперативно, занимает не более четырех часов, так как это скоропортящийся товар. Поэтому со стороны таможни работа ведется в штатном режиме, цветочная продукция выпускается строго в сроки, — сказал главный инспектор ФТС Николай Бирлов.

С начала года в Россию ввезли почти 15 тыс. тонн цветов на сумму более $112 млн (8,5 млрд рублей). Больше всего везут розы — 45%. Хризантемы занимают 20%, гвоздики — 7%.

Главные поставщики — Эквадор (41%), Нидерланды (32%), Колумбия (9%) и Кения (8%). Больше всего цветов оформляют Московская и Северо-Западная таможни — 5,9 и 5,8 тыс. тонн соответственно.

