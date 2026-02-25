Таможенники перехватили посылку из Таиланда с тремя килограммами гашиша

Сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Сибирской оперативной таможни нашли три килограмма гашиша в международном почтовом отправлении, следовавшем из Таиланда в Новосибирск, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Контрабанду перехватили в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Уточняется, что посылка с веществами поступила в одно из почтовых отправлений Новосибирска. Таможенники нашли в ней гашиш в спрессованном виде. Он был расфасован по капсулам от кофе и различных БАДов.

Ранее полиция задержала в Барнауле семерых подозреваемых в организации нелегального реабилитационного центра, где под видом лечения от наркомании и алкоголизма пациентам продавали сильнодействующие и психотропные вещества. Препараты приобретались в аптеках по поддельным рецептам.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.