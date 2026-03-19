Неудача после паузы: «Динамо» проиграло «Спартаку», но идет дальше в КР

18 марта состоялся ответный матч 1/2 финала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Как завершилась первая встреча, кому удалось пройти дальше, что сказали тренеры после игры — в материале NEWS.ru.

Как «Спартак» и «Динамо» сыграли в первом полуфинальном матче Пути РПЛ

Встреча «Спартака» и «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» случилась почти сразу после выхода с зимней паузы — пятого марта. Динамовцы под руководством Ролана Гусева внезапно преобразились: до этой игры команда успела одержать четыре победы, три из которых оказались разгромными, две из них — над соперниками из Москвы. В чемпионате страны бело-голубые разгромили ЦСКА со счетом 4:1, а в первом матче полуфинала «Спартак» со счетом 5:2. Два гола динамовцы забили в первые десять минут встречи (один был отменен), а во втором тайме им удалось отличиться аж трижды в период с 67-й по 73-ю минуты.

С каким счетом завершился ответный матч между «Спартаком» и «Динамо»

Матчи подобного масштаба сопровождаются активной поддержкой от болельщиков. Красно-белым нужно было побеждать в разницей в три мяча, чтобы перевести двухматчевое противостояние хотя бы в дополнительное время. Если вынести за скобки несколько ударов, которые даже с натяжкой можно назвать опасными, то в первом тайме главными действующими лицами была именно фанатская трибуна красно-белых.

Во второй половине «Спартак» словно вспомнил, что имеет дефицит в три мяча и стал действовать поострее. Уже через пару минут после свистка мяч после подачи аргентинца Пабло Солари угодил в руку игроку «Динамо». После видеопросмотра арбитр установил, что это произошло вне штрафной и не стал назначать пенальти. Еще спустя некоторое время бразилец Маркиньос смог проникнуть в зону после разыгранного углового. Несколько удачных отскоков вывели на убойную позицию камерунского защитника Кристофера Ву — он не промахнулся. 1:0 на 58-й минуте и шансы на проход в финал Пути РПЛ начали появляться.

Свою атаку удалось провести и бело-голубым: в игру пришлось вступать и заскучавшему Александру Максименко. Попытки еще подойти к воротам «Динамо» были, но успехом не увенчались. Самым опасным стал удар аргентинца Эсекьеля Барко на 90+5-й минуте — снаряд летел под перекладину, но Курбан Расулов все контролировал. Мяч Ву остался единственным в этой встрече. По сумме двух матчей «Динамо» побеждает и отправляется в финал Пути РПЛ, где сыграет с действующим чемпионом страны «Краснодаром». Однако это поражение стало для бело-голубых первым после зимней паузы после четырех классных побед. «Спартак» опускается в Путь регионов, где сыграет с петербургским «Зенитом».

Что говорили тренеры после игры «Спартак» — «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что главная задача на этот матч была пройти дальше. Он также отметил, что в некоторых моментах команда сыграла неправильно.

«Понятно, что неприятно проигрывать „Спартаку“. У нас был гандикап в три мяча, была определенная стратегия на этот матч, которую мы выполнили. Были моменты, где чуть неправильно сыграли. Главное, что мы достигли своей цели и идем дальше. Знаю, когда есть гандикапы в три-четыре мяча. Ты вроде все понимаешь, но преимущество сидит в подсознании. Я сам играл, понимаю их», — сказал Гусев.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что он рад игре «на ноль». Специалист отметил, что недоволен общим результатом противостояния, поскольку команда хотела пройти дальше.

«Мы не так много дали создать сопернику и сами создавали достаточно хорошо. На мой взгляд, у нас было три‑четыре момента. В целом мы рады, что бились и доминировали перед нашими болельщиками. Большое им спасибо за такую поддержку, они гнали и поддерживали нас до самого конца», — отметил Карседо.

Читайте также:

Уважение Овечкина, звезда НХЛ, дом за $3 млн: как живет хоккеист Кучеров

Настоящие герои: как Россия триумфально выступила на Паралимпиаде

Рос сиротой и вырос чемпионом: лыжник Иван Голубков взял золото Паралимпиады

Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян

«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной