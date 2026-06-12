Раскрыто имя нового главного тренера ФК «Урал»

Сергей Юран станет главным тренером ФК «Урал», сообщает пресс-служба футбольной команды. Основной задачей специалиста станет возвращение клуба в Российскую премьер-лигу.

Теперь Сергей Николаевич будет работать в Екатеринбурге. Сегодня он приступил к своим обязанностям на базе «Бажовия». Подготовка к сезону-2026/27 началась именно здесь, — говорится в сообщении.

Сергей Юран в 80-е — 90-е годы ХХ века выступал в таких клубах, как «Динамо» (Киев), «Спартак» (Москва), «Бенфика», «Порту» (Португалия), играл за сборную России. По завершении футбольной карьеры тренировал «СКА-Хабаровск», «Химки», «Пари НН», «Серикспор» (Турция) и другие команды.

Ранее стало известно, что россиянин Александр Кибалко избран вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) на конгрессе организации, проходящем в испанском Тенерифе. Он входит в совет с 2022 года. В финальном голосовании он обошел болгарина Стойчо Стойчева и будет представлять конькобежный спорт в совете ISU.