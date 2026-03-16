«Мозги должны быть»: экс-тренер «Урала» об убившем бизнесвумен футболисте

Обвиняемый в убийстве бизнесвумен в Москве футболист Даниил Секач всегда был нормальным парнем, поэтому удивительно, как он решился на убийство человека из-за уловки украинских мошенников, заявил «Чемпионату» экс-тренер «Урала» Александр Тарханов. Он не понимает, как такое могло произойти с игроком.

Вроде всегда был нормальным парнем. Не думаю, что мошенники могли так повлиять, чтобы он убил человека. Может быть, сказалась авария. Но мозги-то должны быть. Ограбил, убил — это катастрофа для него же самого. Вообще не понимаю, что такого с ним могло произойти, — сказал Тарханов.

Ранее футболист признался, что действовал по указке аферистов. Они удаленно убедили его и 16-летнюю дочь жертвы, что те участвуют в спецоперации силовиков. По данным столичного СК, подозреваемый с болгаркой и ножом вскрыл сейф, а девушка вышла предупредить мать, но та поняла обман и попыталась помешать.

Тренер Евгений Аверьянов заявил, что Секач покинул расположение екатеринбургской команды под предлогом учебы. Игрока ждали обратно 16 марта.