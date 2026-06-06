Российская теннисистка Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос», обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Для спортсменки этот титул стал первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Россиянка выиграла матч в двух сетах (6:3, 6:2) и стала самой молодой победительницей турнира за последние 30 лет. Благодаря первой победе на турнире Андреева заработала €2,8 млн (247,9 млн рублей), поднялась на 6-е место в рейтинге WTA и возглавила чемпионскую гонку сезона.

В последний раз российская теннисистка выигрывала турнир Большого шлема в 2014 году. Тогда чемпионкой «Ролан Гаррос» стала Мария Шарапова. При этом Андреева стала первой среди игроков 2005 года рождения и младше, кто завоевал титул «Большого шлема», включая мужской тур.

До этого Андреева обыграла Марту Костюк из Украины в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3. После поражения Костюк не пожала руку Андреевой.

Ранее теннисистка Алиса Октябрева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции. В финальном матче она обыграла представительницу Китая Сунь Синьжань со счетом 6:2, 6:1.