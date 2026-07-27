Даниил Медведев поднялся на седьмую строчку рейтинга ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на седьмую строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на официальном сайте организации. Лидерскую позицию в мировом мужском табеле о рангах продолжает удерживать итальянец Янник Синнер.

Второе и третье места занимают немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас соответственно. Помимо Медведева, в топ-100 вошли россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. В женском рейтинге WTA лидирует представительница Белоруссии Арина Соболенко. Лучшей среди российских теннисисток осталась Мирра Андреева, закрепившаяся на пятой позиции. В сотню сильнейших также пробились еще пять отечественных спортсменок, среди которых Диана Шнайдер и Екатерина Александрова.

Ранее Медведев объявил о завершении сотрудничества со шведским тренером Томасом Юханссоном. Он поблагодарил специалиста за совместную работу и отметил, что ценит все, что Юханссон сделал за время их сотрудничества.

До этого теннисист заявил, что не собирается озвучивать причину поражения в стартовом матче на «Ролан Гаррос», поскольку не хочет оправдываться. В разговоре с журналистами спортсмен отметил, что есть причины, которые зависят не от него.