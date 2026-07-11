Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 23:35

Медведев объявил о расставании со своим тренером

Даниил Медведев прекратил сотрудничество с Томасом Юханссоном

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Первая ракетка России Даниил Медведев объявил о завершении сотрудничества со шведским тренером Томасом Юханссоном. О своем решении теннисист сообщил на своей странице в соцсети. Теннисист поблагодарил специалиста за совместную работу и отметил, что ценит все, что Юханссон сделал за время их сотрудничества.

Шведский тренер начал работать с россиянином после прекращения сотрудничества Медведева с Жилем Сервара в сентябре. В настоящее время 30-летний теннисист занимает девятое место в рейтинге ATP и имеет в активе 23 титула в одиночном разряде.

Ранее чешская теннисистка Линда Носкова выиграла финал Уимблдона, победив коллегу Каролину Мухову. Матч завершился в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

До этого российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон 2026 года. В финале 17-летняя россиянка обыграла первую ракетку турнира Сунь Синьжань из Китая.

Кроме того, российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятую позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она остается лидером среди российских спортсменок.

Спорт
Теннис
Даниил Медведев
тренеры
теннисисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кровь обеднела: врач назвала 10 причин срочно проверить гемоглобин
Охотник за золотом: как маньяк кошмарил два города на Волге
В Грайвороне ребенок попал под удар дрона ВСУ
Партию Качиньского освистали на траурной церемонии в Польше
Авиакомпании заключили необычное пари перед матчем ЧМ-2026
Медведев объявил о расставании со своим тренером
Россиянин Гассиев уверенно защитил титул чемпиона мира по боксу
Девять человек ранены при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ДНР
Один человек погиб, еще 15 пострадали при атаках БПЛА в ДНР
Представитель Добрынина раскрыла правду о его самочувствии
Мощный ураган оставил без света жителей Тверской области
Желтый уровень в Москве решили не отменять
Федерация гимнастики отреагировала на поддержку МОК в возвращении россиян
Звезда «Сватов» Добронравов призвал не зацикливаться на плохих воспоминаниях
В Госдуме дали неожиданный совет россиянам, критикующим развлекательные шоу
В Госдуме объяснили, чем плохи современные киносказки
Польша и Франция начали консультации по «ядерному зонтику»
Эстония усилила проверки мужчин из РФ на границе
«Не очень разумно»: Анкара раскрыла позицию по возможной продаже С-400
Чешская теннисистка покорила Уимблдон
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.