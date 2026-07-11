Медведев объявил о расставании со своим тренером Даниил Медведев прекратил сотрудничество с Томасом Юханссоном

Первая ракетка России Даниил Медведев объявил о завершении сотрудничества со шведским тренером Томасом Юханссоном. О своем решении теннисист сообщил на своей странице в соцсети. Теннисист поблагодарил специалиста за совместную работу и отметил, что ценит все, что Юханссон сделал за время их сотрудничества.

Шведский тренер начал работать с россиянином после прекращения сотрудничества Медведева с Жилем Сервара в сентябре. В настоящее время 30-летний теннисист занимает девятое место в рейтинге ATP и имеет в активе 23 титула в одиночном разряде.

Ранее чешская теннисистка Линда Носкова выиграла финал Уимблдона, победив коллегу Каролину Мухову. Матч завершился в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

До этого российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон 2026 года. В финале 17-летняя россиянка обыграла первую ракетку турнира Сунь Синьжань из Китая.

Кроме того, российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятую позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она остается лидером среди российских спортсменок.