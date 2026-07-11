Чешская теннисистка покорила Уимблдон

Чешская теннисистка Линда Носкова выиграла финал Уимблдона, победив коллегу Каролину Мухову. Матч завершился в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

Носкова, сеяная под девятым номером, одержала победу над десятой сеяной Муховой. Победа принесла 21-летней теннисистке первый титул на турнирах Большого шлема.

До нынешнего розыгрыша Уимблдона Носкова не поднималась выше стадии четвертьфинала на турнирах такого уровня. Победа в Лондоне стала главным достижением в ее профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон 2026 года. В финале 17-летняя россиянка обыграла первую ракетку турнира Сунь Синьжань из Китая.

До этого заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российской теннисистке Мирре Андреевой нужно набраться опыта в игре на травяном покрытии. Так он прокомментировал поражение спортсменки во втором круге Уимблдона.

Кроме того, Андреева проиграла чешской спортсменке Барборе Крейчиковой во втором раунде Уимблдона со счетом 6:4, 5:7, 4:6. Матч продлился 2 часа 44 минуты. Андреева оформила пять подач навылет, допустив четыре двойные ошибки и сумев реализовать четыре из 16 брейк-пойнтов.