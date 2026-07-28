Перестала делать обычную окрошку на квасе — смешиваю с кефиром: ядреная, свежая и невероятно вкусная

Нарезаю картофель, огурцы, редис, яйца и колбасу — все мелким кубиком, заливаю смесью кваса и кефира, добавляю горчицу и зелень. Получается необычный, бодрящий вкус: квас дает хлебную кислинку и газ, кефир — сливочную нежность, а горчица и зелень — пикантность. Окрошка получается легкой, но сытной, идеально утоляет жажду и голод в летний день. Подаю с горкой сметаны и ржаным хлебом — улетает мгновенно.

Для приготовления понадобится: 4–5 вареных картофелин, 2–3 свежих огурца, пучок редиса, 4 вареных яйца, 200 г вареной колбасы или мяса, пучок зеленого лука, укропа и петрушки, 1 л кваса, 500 мл кефира, 1 ст. ложка горчицы, соль, перец по вкусу. Все овощи, яйца и колбасу нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте квас с кефиром, добавьте горчицу, соль и перец. Залейте нарезанные продукты, перемешайте. Дайте настояться 15–20 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту окрошку — домашние съели за вечер, даже те, кто не любит квас, просили добавки. Я добавила в заливку немного лимонного сока для свежести, а вместо колбасы взяла отварную курицу. Кстати, можно использовать минералку вместо кваса — будет еще бодрее. Находка, а не рецепт!