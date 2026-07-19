Три летних рецепта окрошки с кабачком, которые стоит попробовать

Холодный суп на кефире или квасе с зеленью, овощами и мясом — это классика, но иногда хочется обновить привычный вкус. Вместо традиционного огурца мы предлагаем использовать молодой кабачок. У него нейтральный, слегка сладковатый вкус и хрустящая текстура, благодаря чему он отлично впитывает ароматы зелени и заправки, не перебивая их. Кабачок не требует термической обработки и прекрасно дополняет любые варианты окрошки — с мясом, птицей или без них.

Традиционная окрошка на кефире с кабачком и редисом

Этот вариант — база, которая знакома многим с детства. Кефир в паре с газированной водой создает пузырчатую, освежающую текстуру, редис придает блюду легкую остринку, а кабачок делает вкус более мягким и нейтральным.

Ингредиенты на 4 порции: 200 г вареной колбасы или ветчины, 3 картофелины, 3 яйца, 1 молодой кабачок, 40 г редиса, 100 г зеленого лука, 40 г укропа, соль, перец по вкусу, 0,5 л кефира (2,5%), 0,5 л холодной газированной минеральной воды.

Картофель и яйца отваривают, остужают и нарезают кубиками. Колбасу режут такими же кусочками. Кабачок и редис шинкуют тонкой соломкой — так они лучше пропитываются заправкой. Зелень мелко рубят. Все ингредиенты соединяют в кастрюле, солят и перчат. Отдельно смешивают кефир с минералкой, взбивая венчиком до однородности. Заливают овощи полученной смесью, перемешивают. Дают настояться в холодильнике 20 минут. При подаче можно добавить еще немного минералки, чтобы регулировать густоту.

Калорийность на 100 г — 85 ккал.

Совет: для этого рецепта подойдут только молодые кабачки с тонкой кожицей — их не нужно чистить. Если кабачок перерос, очистите его от кожуры и удалите семена.

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Окрошка на тане с кабачком и куриной грудкой

Этот вариант — для тех, кто следит за фигурой или просто любит более нежные сочетания. Тан (или айран) придает супу легкую кисломолочную свежесть, а куриная грудка делает его сытным, но не тяжелым. Благодаря отсутствию колбасы блюдо становится более полезным.

Ингредиенты: 200 г отварной куриной грудки, 3 картофелины, 3 яйца, 1 кабачок, 1 свежий огурец (по желанию), зеленый лук, укроп, соль, перец по вкусу, 600 мл тана (или айрана), 200 мл холодной воды, сок 0,5 лимона.

Картофель и яйца варят, остужают, нарезают кубиками. Курицу режут мелкими кусочками. Кабачок и огурец нарезают тонкой соломкой. Зелень мелко рубят. Тан смешивают с водой и лимонным соком. В кастрюле соединяют все нарезанные продукты, солят и перчат. Заливают смесью тана и воды, перемешивают. Убирают в холодильник на полчаса. Подают с долькой лимона и свежей зеленью.

Калорийность на 100 г — 75 ккал.

Совет: если тан слишком густой, добавьте больше воды или минералки. Курицу можно заменить отварной индейкой или телятиной.

Постная окрошка на квасе с кабачком и маринованными грибами

Для постного стола или просто любителей необычных сочетаний — вариант с маринованными грибами вместо мяса.

Ингредиенты: 200 г маринованных грибов (опята, белые или лисички), 3 картофелины, 3 яйца (можно исключить для строгого поста), 1 кабачок, 1 соленый огурец (по желанию), зеленый лук, укроп, петрушка, соль, перец, горчица по вкусу, 1,5 л хлебного кваса.

Картофель и яйца отваривают, остужают, нарезают кубиками. Грибы нарезают ломтиками. Кабачок и соленый огурец шинкуют соломкой. Зелень мелко рубят. В кастрюле смешивают все ингредиенты, добавляют горчицу, солят и перчат. Заливают холодным квасом, перемешивают. Дают настояться в холодильнике полчаса. Подают с ложкой сметаны (если не постный вариант) и свежим ржаным хлебом.

Калорийность на 100 г — 70 ккал.

Совет: квас для окрошки должен быть несладким, с приятной кислинкой. Если он приторный, добавьте немного лимонного сока или каплю яблочного уксуса.

Окрошка с кабачком — свежо, хрустяще, по-новому. 3 рецепта: на кефире, тане и квасе Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Три простых правила для окрошки с кабачком

Для всех трех рецептов используйте только молодые кабачки с тонкой кожицей — они не требуют чистки и имеют более нежную текстуру. Нарезайте кабачок как можно тоньше, чтобы он не доминировал в супе, а лишь добавлял легкий хруст и свежесть. Все компоненты должны быть хорошо охлажденными, а жидкость — ледяной. Обязательно дайте окрошке постоять в холодильнике хотя бы 20–30 минут. Солите аккуратно, лучше досолить уже в тарелке. Подавайте с густой сметаной, свежим бородинским хлебом.

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