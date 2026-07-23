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23 июля 2026 в 18:09

Молодую капусту теперь не тушу и не жарю: добавляю колбасу и сыр — оладьи получаются вкуснее драников

Фото: D-NEWS.ru
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Молодая капуста летом настолько нежная и сочная, что из нее получаются удивительно вкусные оладьи. Стоило один раз добавить в тесто немного колбасы и сыра, как обычный овощной рецепт превратился в полноценный ужин.

Внутри оладьи остаются мягкими и сочными, сверху покрываются аппетитной румяной корочкой, а аромат такой, что к столу собираются все домашние еще до того, как снимаю первую партию со сковороды.

На 4 порции возьмите 400 г молодой капусты, 150 г вареной или полукопченой колбасы, 120 г твердого сыра, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 5–6 ст. л. муки, небольшой пучок зеленого лука, несколько веточек укропа, 1 зубчик чеснока, 1/2 ч. л. разрыхлителя, соль, черный молотый перец по вкусу и растительное масло для жарки.

Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками и оставьте на 5 минут. Колбасу нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке, зелень измельчите. Соедините все ингредиенты, добавьте яйца, сметану, чеснок, соль, перец, разрыхлитель и муку.

Перемешайте до густой массы. Выкладывайте тесто ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте оладьи по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. По желанию накройте крышкой на последнюю минуту приготовления.

Личный опыт

Такие оладьи готовлю каждое лето, пока молодая капуста самая сладкая и сочная. Благодаря сыру они получаются нежными и тягучими внутри, а колбаса делает вкус более насыщенным. Со сметаной или чесночным соусом их просят приготовить снова уже на следующий день.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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