Россия впервые за 10 лет выиграла юниорский Уимблдон Теннисистка Пушкарева принесла России победу на юниорском Уимблдоне

Российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон 2026 года. В финале 17-летняя россиянка обыграла первую ракетку турнира Сунь Синьжань из Китая.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:4 и продолжалась 2 часа 23 минуты. Россиянка выступала на турнире под 14-м номером посева, а ее соперница считалась главным фаворитом.

До победы на Уимблдоне Пушкарева также выступала на юниорских «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате Австралии. Последний раз Россия выигрывала в 2016 году. Тогда победительницей стала Анастасия Потапова.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов проведет следующий поединок против китайца Сун Ядуна на турнире UFC в Шанхае. Бой состоится 29 августа. Изначально Нурмагомедов должен был драться с мексиканцем Дэвидом Мартинесом на турнире UFC в Абу-Даби, однако соперник снялся с поединка.

До этого заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российской теннисистке Мирре Андреевой нужно набраться опыта в игре на травяном покрытии. Так он прокомментировал поражение спортсменки во втором круге Уимблдона.